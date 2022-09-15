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Росгвардейцы задержали злоумышленника, лишившего интернета жителей многоквартирного дома

 В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержали мужчину, который срезал интернет-кабель в многоквартирном доме.

В утреннее время росгвардейцы прибыли к многоэтажке на проспекте Кирова по сигналу от работников телекоммуникационной компании, сообщивших о порыве линии связи. Прибывшие для проверки информации на указанный адрес стражи правопорядка обнаружили при выходе из подъезда подозрительного мужчину с рюкзаком, который при виде патрульных попытался скрыться бегством. Росгвардейцы задержали подозрительного беглеца для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Красноярка, в рюкзаке у которого находился моток обрезанного кабеля.

 По предварительной информации, подозреваемый проник в чердачное помещение жилого дома, где похитил около 20 метров линии связи с целью последующего сбыта в пункте приема цветных металлов. Для разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что телекоммуникационные сети региона оснащены техническими средствами безопасности и находятся под защитой войск правопорядка. При обрыве линии связи диспетчер передает информацию ближайшей группе задержания, которая в течение нескольких минут прибудет на место происшествия. Подозреваемые в повреждении социальной инфраструктуры будут задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
15/09/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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