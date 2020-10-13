Росгвардейцы задержали злоумышленника, напавшего с канцелярским ножом на коллегу

В Таштаголе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее неоднократно судимого жителя Новосибирской области, который ранил своего коллегу канцелярским ножом.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал от бригады медиков в одну из городских гостиниц. По предварительной информации, двое работников организации распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый напал на оппонента с канцелярским ножом, причинив резаную рану лица. Потерпевший обратился за помощью к медикам, которые вызвали на место происшествия стражей правопорядка.

Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения в одном из гостиничных номеров. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавший госпитализирован.