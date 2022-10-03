Росгвардейцы задержали злоумышленника, обесточившего частный дом

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который проник в частный дом с целью кражи проводов электросети.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о проникновении постороннего в чужое жилище. На указанном адресе росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался ранее судимый 44 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у него был обнаружен пакет с обрезанным электрическим проводом.

По предварительной информации, задержанный мужчина в отсутствии хозяев проник в чужой частный дом с целью хищения имущества. Подозреваемый похитил электропроводку с целью последующего сбыта в пункте приема цветных металлов. Злоумышленника заметил житель соседнего дома и сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия