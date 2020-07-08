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Росгвардейцы задержали злоумышленника, обокравшего комиссионный магазин в Топках

  Утром в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в комиссионный магазин, из которого злоумышленник похитил товар. По предварительной информации, один из посетителей воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась на другого клиента, схватил с прилавка шуруповерт и скрылся.

  По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого, а затем приступили к его поиску по горячим следам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали на улице подходящего под описание злоумышленника с признаками наркотического опьянения. Им оказался ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение 33-летний местный житель, который сбыл похищенное имущество. Похитителя опознала работница ломбарда.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
08/07/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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