Росгвардейцы задержали злоумышленника, обокравшего комиссионный магазин в Топках

Утром в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в комиссионный магазин, из которого злоумышленник похитил товар. По предварительной информации, один из посетителей воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась на другого клиента, схватил с прилавка шуруповерт и скрылся.
По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого, а затем приступили к его поиску по горячим следам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали на улице подходящего под описание злоумышленника с признаками наркотического опьянения. Им оказался ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение 33-летний местный житель, который сбыл похищенное имущество. Похитителя опознала работница ломбарда.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
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