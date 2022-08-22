Росгвардейцы задержали злоумышленника, ограбившего горожанина

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог задержать подозреваемого в грабеже денежных средств у местного жителя.

В дневное время стражи правопорядка совместно с участковым во время поисковых мероприятий обнаружили и задержали во дворе многоквартирного дома по улице Кузнецкой подозреваемого в грабеже. Задержанным оказался 39-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник в утреннее время после распития спиртных напитков на улице Революции потребовал у 64-летнего прохожего 3 000 рублей и пригрозил физической расправой. Заполучив в руки денежные средства, скрылся с добычей. Мужчина обратился за помощью в ближайшее учреждение.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия