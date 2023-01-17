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Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего телефон у спящего знакомого

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал местного жителя, который сдал похищенный смартфон знакомого в ломбард.

В вечернее время на маршруте патрулирования к росгвардейцам обратился 67-летний местный житель, который пояснил, что его приятель может быть причастен к краже личного имущества. Стражи правопорядка прибыли на указанный заявителем адрес и для проверки задержали 36 летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, потерпевший находился в гостях у задержанного. После распития спиртных напитков предполагаемый виновник забрал телефон уснувшего гостя и сбыл в ломбарде, а на вырученные деньги приобрел дополнительную порцию алкоголя. Владелец гаджета после пробуждения заподозрил в краже своего имущества приятеля и обратился за помощью к ближайшему экипажу Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возвращения имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
17/01/2023
Происшествия
Новокузнецк
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