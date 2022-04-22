Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего телефон у знакомого

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал местного жителя, похитившего смартфон у приятеля.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о краже в квартиру к 32-летнему потерпевшему.

По предварительной информации, мужчина пригласил в гости знакомого, который после совместного застолья похитил телефон хозяина жилища и ушёл. Росгвардейцы установили личность ранее судимого за тяжкое преступление 30-летнего местного жителя и приступили к его поиску. Подозреваемого росгвардейцы задержали по месту проживания. Выяснилось, что злоумышленник сбыл похищенный телефон у приятеля в ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.