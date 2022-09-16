Росгвардейцы задержали злоумышленника, повредившего имущество горожанки

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, пытавшегося проникнуть в жилище горожанки.

В ночное время к правоохранителям за помощью обратилась 46-летняя новокузнечанка, сообщившая о совершении противоправных действий. Росгвардейцы оперативно прибыли к многоквартирному дому по улице Тореза и задержали мужчину, который сорвал металлическую оконную решетку на первом этаже квартиры заявительницы. Им оказался 48-летний ранее судимый за кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения, пояснивший, что якобы перепутал свое жилище с чужим.

По предварительной информации, задержанный мужчина после распития спиртных напитков поднялся на крышу входа в подвальное помещение и сорвал руками металлическую оконную решетку. Испуганная хозяйка квартиры незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям, которые прибыли на адрес спустя несколько минут. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия