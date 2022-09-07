Росгвардейцы задержали злоумышленника при попытке проникновения на охраняемый объект

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который сломал входную дверь, пытаясь попасть в закрытый торговый центр.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли по сигналу от охранника ТЦ на улице Ленинградской. На указанном адресе работник торговой точки указал на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который пытался попасть на объект после закрытия. Стражи правопорядка задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался 38 летний местный житель. По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками задержанный в результате безуспешных попыток попасть в закрытую торговую точку повредил ногой входную дверь.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия