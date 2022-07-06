Росгвардейцы задержали злоумышленника, причинившего вред здоровью горожанке

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал и задержал подозреваемого, который причинил ножевое ранение своей знакомой.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал от медицинской бригады, которая направлялась для оказания помощи 57-летней пострадавшей от ножевого нападения в частном доме. Предполагаемый виновник находился на месте происшествия и мог представлять угрозу для медиков и заявительницы.

До прибытия группы задержания злоумышленник скрылся. Женщине была оказана медицинская помощь. Росгвардейцы предварительно выяснили, что в ходе совместного распития спиртных напитков у пары произошел конфликт, в результате которого мужчина кухонным ножом ранил женщину. Потерпевшая вызвала себе бригаду медиков, которые передали информацию правоохранителям.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого, которым оказался не судимый 57-летний местный житель, и в результате поиска задержали его на одной из улиц.

Для дальнейшего разбирательства задержанного росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт.

В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия