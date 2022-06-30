Росгвардейцы задержали злоумышленника, проникшего ночью в магазин

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании злоумышленника, который ночью проник в магазин через разбитое окно.

В ночное время росгвардейцы получили информацию, что работники ЧОП прибыли на сработавшую сигнализацию в охраняемый магазин и обнаружили мужчину, который пытался похитить товар. Прибывшие для проверки росгвардейцы заметили неизвестного, который пытался скрыться бегством с места происшествия. В результате стражи правопорядка задержали беглеца. Им оказался 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник разбил витрину продуктового магазина и проник в торговый зал с целью хищения алкогольной продукции. После срабатывания сигнализации прибыли работники ЧОП, которые пресекли противоправные действия. Однако при виде приближающегося служебного автомобиля Росгвардии задержанный попытался убежать, но был задержан в ходе преследования.