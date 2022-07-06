Росгвардейцы задержали злоумышленника, проникшего в частный дом

В городе Топки благодаря бдительным соседям своевременно был оповещен хозяин жилища, в частный дом которого проник с целью хищения имущества злоумышленник.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал от 42-летнего жителя частного сектора, который сообщил, что в его доме находится посторонний. По прибытию на место стражи правопорядка выяснили, что подозреваемый скрылся бегством.

Взяв заявителя на борт патрульного автомобиля, росгвардейцы приступили к поиску. В результате подозреваемого мужчину, которого опознал потерпевший, стражи правопорядка задержали на одной из улиц. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков 46-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный мужчина путем повреждения входной двери проник в жилище в отсутствии хозяина.

Бдительные соседи оповестили о случившемся владельца, который по возращению домой застал злоумышленника и сообщил об этом правоохранителям. Рецидивист попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия