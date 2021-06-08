Росгвардейцы задержали злоумышленников, которые при помощи отвертки проникли в чужое авто

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал двоих подозреваемых, которые проникали в отечественные автомобили с целью хищения имущества.
В ночное время росгвардейцы получили сигнал от очевидцев, что на улице Рокоссовского неизвестные вскрывают ВАЗ-2106. Прибывшие на адрес спустя несколько минут стражи правопорядка обнаружили в припаркованном авто двоих молодых людей. Их задержали для выяснения обстоятельств. Ими оказались 18-летний и ранее многократно судимый 19-летний местные жители. По предварительной информации, задержанные при помощи отвертки проникли в отечественный ВАЗ с целью хищения имущества, но благодаря бдительному горожанину были задержаны с поличным.
Кроме этого, молодые люди подозреваются в проникновении аналогичным способом в этот же день в другой автомобиль ВАЗ-2107, из которого были похищены сотовый телефон и кошелек с денежными средствами в размере 6 000 рублей. Для преступных посягательств злоумышленники выбирали авто, необорудованные охранной сигнализацией.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.
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