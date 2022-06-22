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Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного мужчины с топором

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который причинил физическое насилие и грозил топором супруге.

В дневное время за помощью обратилась 49-летняя местная жительница, которая сообщила о совершении в отношении нее противоправных действий.

Оперативно прибывший экипаж Росгвардии встретила жительница многоквартирного дома и рассказала о случившемся.

По предварительной информации, 54-летний супруг заявительницы после ее отказа выдать ему деньги на очередную партию алкоголя повел себя неадекватно, причинив телесные повреждения женщины. Испуганная горожанка заперлась в ванной, в которую проник дебошир с помощью топора и стал высказывать в адрес потерпевшей угрозы. Не заполучив денежных средств, мужчина ушел в одну из комнат, где был задержан прибывшими патрульными.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны.

В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
22/06/2022
Происшествия
Междуреченск
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