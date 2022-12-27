Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного горожанина, угрожавшего ножом сожительнице.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Загорной. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 33-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что ее сожитель, угрожавший ей расправой ножом, скрылся. Росгвардейцы оперативно обнаружили и задержали подозреваемого в одной из торговых точек. Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина после злоупотребления спиртного потребовал денежные средства на дополнительную порцию алкоголя. Отказ сожительницы привел к агрессивным действиям горожанина, который в результате конфликта пригрозил женщине расправой при помощи кухонного ножа. Местная жительница выбежала на улицу и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия