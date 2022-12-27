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Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

 В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного горожанина, угрожавшего ножом сожительнице.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Загорной. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 33-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что ее сожитель, угрожавший ей расправой ножом, скрылся. Росгвардейцы оперативно обнаружили и задержали подозреваемого в одной из торговых точек. Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, мужчина после злоупотребления спиртного потребовал денежные средства на дополнительную порцию алкоголя. Отказ сожительницы привел к агрессивным действиям горожанина, который в результате конфликта пригрозил женщине расправой при помощи кухонного ножа. Местная жительница выбежала на улицу и обратилась за помощью к правоохранителям.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Происшествия
Киселевск

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