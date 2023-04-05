Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия 36-летнего топкинца, который напал на сожительницу.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал к частному дому на улице Гагарина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанного привело в ярость поведение возлюбленной, которая отказала ему в употреблении спиртных напитков. В результате злоумышленник схватил горожанку за шею, угрожая физической расправой. Для защиты потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали агрессивного топкинца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия