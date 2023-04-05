Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия 36-летнего топкинца, который напал на сожительницу.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал к частному дому на улице Гагарина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний местный житель.

 По предварительной информации, задержанного привело в ярость поведение возлюбленной, которая отказала ему в употреблении спиртных напитков. В результате злоумышленник схватил горожанку за шею, угрожая физической расправой. Для защиты потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали агрессивного топкинца сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
05/04/2023
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus