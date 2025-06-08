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Росгвардейцы защитили горожанку от ревнивца с молотком

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны задержал предполагаемого виновника, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений молотком своей сожительнице.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 46-летней горожанке к многоквартирному дому на улице Новоселов. На месте происшествия был задержан 42-летний новокузнечанин, который представлял угрозу для проживающей с ним сожительницы.

По предварительной информации, предполагаемый виновник на фоне ревности мог нанести своей возлюбленной молотком несколько ударов по лицу. Пострадавшая обратилась за помощью в экстренные службы.

Росгвардейцы обезопасили оказание на месте помощи женщине прибывшими медиками. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
08/06/2025
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