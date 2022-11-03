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Росгвардейцы защитили горожанку от вооруженного ножом сожителя

 В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который угрожал сожительнице ножом.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу от очевидцев о совершении противоправных действий в многоквартирном доме на улице Революции. На указанном адресе в подъезде стражи правопорядка обнаружили 26-летнюю горожанку, которая сообщила, что в ее квартире находится сожитель в неадекватном состоянии. Росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, по возвращению сожителей от гостей на фоне чрезмерного употребления спиртного у мужчины возник конфликт с возлюбленной. В ходе словесной ссоры ранее судимый горожанин стал грозить женщине расправой, демонстрируя нож. Испуганная гражданка выбежала в подъезд и соседи, услышавшие крики о помощи, сообщили о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

 

  Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
03/11/2022
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