Росгвардейцы защитили горожанку от вооруженного ножом сожителя

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который угрожал сожительнице ножом.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу от очевидцев о совершении противоправных действий в многоквартирном доме на улице Революции. На указанном адресе в подъезде стражи правопорядка обнаружили 26-летнюю горожанку, которая сообщила, что в ее квартире находится сожитель в неадекватном состоянии. Росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, по возвращению сожителей от гостей на фоне чрезмерного употребления спиртного у мужчины возник конфликт с возлюбленной. В ходе словесной ссоры ранее судимый горожанин стал грозить женщине расправой, демонстрируя нож. Испуганная гражданка выбежала в подъезд и соседи, услышавшие крики о помощи, сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия