Росгвардейцы защитили кузбасских медиков от агрессивного пациента

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который не подпускал бригаду скорой медицинской помощи к служебному автомобилю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший от медицинской бригады на улице Обручева. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили автомобиль скорой помощи, в котором находился буйный мужчина и препятствовал работе медиков. Росгвардейцы успокоили и задержали для выяснения обстоятельств дебошира.

По предварительной информации, медицинская бригада прибыла на вызов для оказания помощи горожанину с признаками сильного алкогольного опьянения. Медики привели в мужчину в чувства, который стал вести себя агрессивно и представлять угрозу. Медперсонал был вынужден покинуть служебный автомобиль и обратиться за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия