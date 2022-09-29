Росгвардейцы защитили медиков от агрессивного пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина с признаками алкогольного опьянения, который мешал работникам скорой медицинской помощи выполнять свою работу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал от медицинской бригады к дому по улице 40 лет ВЛКСМ. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину, который выражался в адрес работников скорой помощи грубой нецензурной бранью и провоцировал на драку. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира для выяснения обстоятельств. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Таштагольского района.

Предварительно установлено, что прохожие заметили лежащего около железнодорожных путей мужчину в бессознательном состоянии. Очевидцы перенесли гражданина в безопасное место и вызвали медицинскую бригаду. Медики привели в чувства мужчину, который стал проявлять агрессию. Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия