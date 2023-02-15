Росгвардейцы защитили новокузнечанку от агрессивного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который избил возлюбленную.

В утреннее время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 35-летней горожанки в многоквартирный дом на улице Тореза. В подъезде стражи правопорядка обнаружили и задержали 43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртного мужчина стал вести себя агрессивно. В результате между сожителями произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанес несколько ударов по лицу возлюбленной. Хозяйка жилища незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия