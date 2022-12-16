Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили работницу кафе от агрессивного посетителя

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал таксиста, который причинил телесные повреждения работнице пункта общественного питания.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к одному из охраняемых кафе. На месте происшествия росгвардейцы задержали 56 летнего местного жителя, который может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении 35-летней работницы заведения.

 По предварительной информации, мужчина зашел в пункт общественного питания и устроил конфликт с продавцом якобы из-за неоплаченной поездки в такси. В результате задержанный несколько раз ударил женщину по лицу и голове. Для защиты от агрессивного мужчины новокузнечанка воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали виновника в противоправных действиях сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/12/2022
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus