Росгвардейцы защитили работницу кафе от агрессивного посетителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал таксиста, который причинил телесные повреждения работнице пункта общественного питания.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к одному из охраняемых кафе. На месте происшествия росгвардейцы задержали 56 летнего местного жителя, который может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении 35-летней работницы заведения.

По предварительной информации, мужчина зашел в пункт общественного питания и устроил конфликт с продавцом якобы из-за неоплаченной поездки в такси. В результате задержанный несколько раз ударил женщину по лицу и голове. Для защиты от агрессивного мужчины новокузнечанка воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали виновника в противоправных действиях сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия