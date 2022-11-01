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Росгвардейцы защитили работников скорой медицинской помощи от неадекватного сожителя пациентки

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи.

 В утреннее время росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому на улице Волжская по сигналу «тревога», поступившему от медицинских работников. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за совершение тяжкого преступления против жизни 34-летнего местного жителя, который причинил физическое насилие фельдшеру скорой помощи.

 По предварительной информации, медики прибыли на вызов в квартиру, в которой граждане распивали спиртные напитки, для оказания помощи 32 летней местной жительнице. В результате сожитель пациентки в состоянии алкогольного опьянения начал проявлять агрессию в адрес медработника. Злоумышленник повалил фельдшера на пол, нанеся ему удар ногой. Медики воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии, который в течение нескольких минут прибыл на место происшествия.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в Кузбассе кареты скорой помощи оснащены спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», которая позволяет экипажам войск правопорядка получать данные с точным местоположением медицинских бригад. В случае получения тревожного сигнала группа задержания в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
01/11/2022
Происшествия
Прокопьевск
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