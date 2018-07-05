Росгвардия будет охранять врачей скорой помощи

В Кемерово Росгвардия и клиническая станция скорой медицинской помощи завершили испытания системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз». Теперь, с использованием систем спутниковой навигации, кемеровская вневедомственная охрана обеспечивает безопасность 43 бригад скорой помощи. В нештатной ситуации медики могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетов, куда интегрирована система мониторинга «Алмаз».

Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны и будет передан ближайшему экипажу Росгвардии.

Нововведение позволит защитить и медицинский персонал, и граждан от противоправных действий.