Росгвардия информирует об изменениях в законодательстве в сфере оборота гражданского оружия

С 30 марта вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2022 № 638-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на предупреждение и предотвращение правонарушений в данной области.

В связи с изменениями устанавливаются дополнительные основания, исключающие возможность выдачи лицензии на приобретение оружия в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленного преступления.

«Оформить право не смогут и лица, осуждённые за преступление с использованием в качестве оружия каких-либо предметов, используемых в качестве оружия. Ранее вышеупомянутые уточнения в законе закреплены не были, - рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии подполковник Алексей Ефремов.

Также в перечень лиц, у которых не получится стать официальными владельцами оружия, добавились ранее осужденные за незаконный оборот оружия, в том числе патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Лица, получившие судебный штраф, отныне тоже не смогут оформить документы на владение арсеналом – добавил подполковник Ефремов. – Также прежде гражданам не выдавалась лицензия или названый документ у них аннулировали за употребление наркотических веществ, – сейчас в данный список внесли невыполнение гражданином законного требования должностного лица пройти медицинское освидетельствование на опьянение».

С более подробной информацией об изменениях в законодательстве в сфере оборота оружия можно ознакомиться на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в разделе «Для граждан»

Фото: Росгвардия