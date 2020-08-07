Росгвардия напомнила жителям Кузбасса, что добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности

В Новокузнецке отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу навестила съемочная группа «Судного дня» городского телевидения ТВН. Заместитель руководителя лицензионно-разрешительного подразделения подполковник Константин Вагин рассказал журналистам, как происходит процесс изъятия незарегистрированного оружия у населения:

«За выдачу оружия гражданам полагается денежное вознаграждение, – подчеркнул инспектор ЛРР, – не стоит бояться сдавать оружие, которое было найдено при различных обстоятельствах. Добровольная выдача арсенала освобождает от уголовной ответственности».

Представитель Росгвардии напомнил гражданам про строгое следование правил обращения с оружием: «Если вы обнаружите подозрительные предметы, взрывчатые вещества или другие боеприпасы – не стоит к ним прикасаться, - предупредил подполковник Вагин, - необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефону. Прибывшие специалисту изымут находку с соблюдением мер безопасности и предосторожности».

Кроме этого, инспектор Росгвардии рассказал телезрителям, владеющим оружием, о необходимости соблюдать условия хранения своего арсенала. Росгвардеец предостерег, что за нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.