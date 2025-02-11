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Росгвардия обеспечила безопасность всероссийских спортивных соревнований в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка во время проведения Чемпионатов России по волейболу, хоккею с мячом и матча Высшей хоккейной лиги, которые посетили более 10 000 зрителей.

В Кемерове при участии бойцов ОМОН и сотрудников вневедомственной охраны прошли матчи местных команд против соперников из Красноярска и Оренбурга. Спортивные мероприятия проходили в СРК «Арена» и ЛД «Кузбасс». На этих объектах росгвардейцы организовали комплекс мер по предотвращению правонарушений, контролировали доступ зрителей и следили за соблюдением порядка во время соревнований.

В Новокузнецке в спортивном комплексе «Арена Кузнецких металлургов» сотрудники вневедомственной охраны совместно с представителями органов внутренних дел обеспечивали безопасность хоккейного матча Высшей лиги между командами «Металлург» и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Благодаря четким и слаженным действиям подразделений Росгвардии все спортивные мероприятия прошли без нарушений и происшествий, обеспечивая комфортную и безопасную обстановку для участников и зрителей.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Спорт
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