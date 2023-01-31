Росгвардия обеспечила правопорядок на матчах Чемпионата Сибирской хоккейной лиги в Кузбассе

В Прокопьевске при содействии Росгвардии в обеспечении безопасности на ледовой арене спорткомплекса «Снежинка» прошли матчи 8 го тура Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги между прокопьевским «Шахтером» и барнаульским «СК Алексея Черепанова».

В ходе двух игровых дней хозяева льда из прокопьевского техникума физической культуры встретились с гостями из барнаульского государственного педагогического колледжа. Оба матча для кузбассовцев закончились победами со счетом 10:5 и 11:2. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Следующий хоккейный матч пройдет 4 февраля в Междуреченске между командой «Горняк» из городского горностроительного техникума и «Локомотивом» Сибирского государственного университета путей сообщения г. Новосибирск.

Фото: Росгвардия