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Росгвардия обеспечила правопорядок на матчах Чемпионата Сибирской хоккейной лиги в Кузбассе

  В Прокопьевске при содействии Росгвардии в обеспечении безопасности на ледовой арене спорткомплекса «Снежинка» прошли матчи 8 го тура Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги между прокопьевским «Шахтером» и барнаульским «СК Алексея Черепанова».

В ходе двух игровых дней хозяева льда из прокопьевского техникума физической культуры встретились с гостями из барнаульского государственного педагогического колледжа. Оба матча для кузбассовцев закончились победами со счетом 10:5 и 11:2. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

 Следующий хоккейный матч пройдет 4 февраля в Междуреченске между командой «Горняк» из городского горностроительного техникума и «Локомотивом» Сибирского государственного университета путей сообщения г. Новосибирск.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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Прокопьевск
kuzbassnews.ru
31/01/2023
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Спорт
Прокопьевск
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