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Росгвардия обеспечила правопорядок на матче Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове прошел первый матч XXXIII Чемпионата России по хоккею с мячом. В Ледовом дворце «Кузбасс» собрались около 2 000 зрителей, которые смогли спокойно поддержать свои команды благодаря работе сотрудников Росгвардии.

Для обеспечения порядка и безопасности на мероприятии были задействованы сотрудники ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны. Росгвардейцы заранее подготовились к игре между командами «Кузбасс» и «Старт» из Нижнего Новгорода, а во время матча следили за ситуацией на трибунах и в помещениях дворца.

Мероприятие прошло без инцидентов, и зрители смогли насладиться игрой в комфортной обстановке.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/01/2025
Спорт
Кемерово
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