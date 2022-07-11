Росгвардия обеспечивает безопасность участников празднования 100 летия горноспасательной службы

В Кемерово стартовал заключительный этап Всероссийских соревнований работников аварийно-спасательных служб и формирований — горноспасательная эстафета. Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Рядом со спорткомплексом ледового дворца «Кузбасс» обустроена «Фестивальная улица» с интерактивными площадками, где проходят разнообразные мастер-классы и выставка горноспасательного оборудования, также подготовлены развлекательные программы.

Помощь в организации праздника оказывают волонтеры из класса Росгвардии школы №74.