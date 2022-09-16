Росгвардия по Кузбассу приглашает на службу кинологов

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу объявлен набор специалистов по дрессировке и воспитанию служебных собак. Вакансии доступны в кемеровском и новокузнецком ОМОН.

На должности принимаются кандидаты в возрасте до 35 лет, которые имеют образование не ниже среднего (общего), хорошую физическую подготовку. Кроме этого, от соискателя ожидается наличие привязанности и любви к четвероногим напарникам. Стоит помнить, что в работе с собаками кинолог выступает лидером с твердым характером, умеющим найти индивидуальный подход к питомцу.

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, имеют высокую заработную плату, льготную пенсию (1 год службы приравнивается за 1,5 года), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте территориального управления Росгвардии по Кузбассу 42.rosguard.gov.ru либо по телефонам:

8 (3843) 99-19-68 - ОМОН г. Новокузнецк «Рубеж»;

8 (3842) 35-20-47 - ОМОН г. Кемерово «Оберег».

Фото: Росгвардия