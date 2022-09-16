Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия по Кузбассу приглашает на службу кинологов

 В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу объявлен набор специалистов по дрессировке и воспитанию служебных собак. Вакансии доступны в кемеровском и новокузнецком ОМОН.

На должности принимаются кандидаты в возрасте до 35 лет, которые имеют образование не ниже среднего (общего), хорошую физическую подготовку. Кроме этого, от соискателя ожидается наличие привязанности и любви к четвероногим напарникам. Стоит помнить, что в работе с собаками кинолог выступает лидером с твердым характером, умеющим найти индивидуальный подход к питомцу.

 Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, имеют высокую заработную плату, льготную пенсию (1 год службы приравнивается за 1,5 года), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте территориального управления Росгвардии по Кузбассу 42.rosguard.gov.ru либо по телефонам:

 8 (3843) 99-19-68 - ОМОН г. Новокузнецк «Рубеж»;

 8 (3842) 35-20-47 - ОМОН г. Кемерово «Оберег».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/09/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus