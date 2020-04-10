Росгвардия повышает безопасность для медицинских работников

На территории Кемеровской области в связи с усиленным режимом работы бригад скорой помощи Росгвардия принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности медицинских работников.
Благодаря внедрению спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз» сотрудники вневедомственной охраны в режиме реального времени обеспечивают контроль местоположения и состояния транспортных средств. В Кузбассе такой системой уже оснащены 57 карет скорой помощи в Кемерове, Прокопьевске и Тяжине.
Кроме этого, медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.
В ближайшее время планируется оснастить системой мониторинга подвижных объектов «Алмаз» бригады скорой помощи и в других городах области.
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