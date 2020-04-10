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Росгвардия повышает безопасность для медицинских работников

    На территории Кемеровской области в связи с усиленным режимом работы бригад скорой помощи Росгвардия принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности медицинских работников. 

    Благодаря внедрению спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз» сотрудники вневедомственной охраны в режиме реального времени обеспечивают контроль местоположения и состояния транспортных средств. В Кузбассе такой системой уже оснащены 57 карет скорой помощи в Кемерове, Прокопьевске и Тяжине.

    Кроме этого, медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

    В ближайшее время планируется оснастить системой мониторинга подвижных объектов «Алмаз» бригады скорой помощи и в других городах области.

Здоровье
Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2020
Здоровье
Общество
Новости Кузбасса

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