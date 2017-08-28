Росгвардия приглашает принять участие в творческом конкурсе поэзии «Праздник белых журавлей»

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в творческом конкурсе поэзии, приуроченном ко дню памяти павших на полях сражений – «Праздник Белых Журавлей».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября 2017 г. прислать стихотворное произведение, автором которого Вы являетесь, на адрес электронной почты: dvsmi@rosgvard.ru с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.

22 октября 2017 г. присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней. По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации.

Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника Белых Журавлей.

День белых журавлей отмечается в нашей стране по инициативе советского поэта Расула Гамзатова 22 октября. Его знаменитое стихотворение о солдатах, превратившихся в белых журавлей, давно уже стало народной классикой.

Произведение было написано под впечатлением от визита в Японию, где поэт услышал печальную историю: в августе 1945 года в Хиросиме от взрыва атомной бомбы пострадали сотни тысяч людей. Восьмилетняя девочка по имени Садако Сасаки стала жертвой лучевой болезни.

По японским поверьям если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась это осуществить, но успела смастерить лишь 644. История до глубины души поразила поэта, и он написал свое великое стихотворение.

В 2009 году ЮНЕСКО включил День белых журавлей в международный список памятных событий. Смыслом праздника стало чествование памяти погибших воинов во все времена по всему миру.