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Росгвардия принимает меры, направленные на повышение безопасности Международных спортивных Игр в Кузбассе

 В Кемеровской области региональные подразделения Росгвардии провели комплекс мероприятий по повышению безопасности предстоящих II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Так, представители вневедомственной охраны войск правопорядка в составе межведомственной комиссии осуществили проверку антитеррористической защищенности спортивных объектов и мест размещения участников Игр на территории Кемерова, Новокузнецка, Таштагола и Междуреченска. Кроме этого, росгвардейцы проинспектировали работу технических средств безопасности на этих объектах, а также провели практические занятия с экипажами групп задержаний по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.

  В преддверии «Дети Азии» инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили на соблюдение требований законодательства частные охранные предприятия, которые будут оказывать охранные услуги в период проведения спортивного праздника. Дополнительно росгвардейцы провели инструктажи с охранниками по вопросам обеспечения пропускного режима.

 Отдельную профилактическую работу провели росгвардейцы с гражданами, владеющими зарегистрированным оружием. Инспекторы вручили владельцам памятки с правилами и рекомендациями безопасного обращения с гражданским арсеналом, а также напомнили о запрете ношения оружия на территории массовых мероприятий, развлекательных учреждений, реализующих алкогольную продукцию, и использования оружия в состоянии алкогольного опьянения.

 В период проведения Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе более тысячи представителей Росгвардии будут оказывать содействие правоохранителям в обеспечении безопасности гостей и участников спортивного праздника.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/02/2023
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