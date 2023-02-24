Росгвардия принимает меры, направленные на повышение безопасности Международных спортивных Игр в Кузбассе

В Кемеровской области региональные подразделения Росгвардии провели комплекс мероприятий по повышению безопасности предстоящих II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Так, представители вневедомственной охраны войск правопорядка в составе межведомственной комиссии осуществили проверку антитеррористической защищенности спортивных объектов и мест размещения участников Игр на территории Кемерова, Новокузнецка, Таштагола и Междуреченска. Кроме этого, росгвардейцы проинспектировали работу технических средств безопасности на этих объектах, а также провели практические занятия с экипажами групп задержаний по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.

В преддверии «Дети Азии» инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили на соблюдение требований законодательства частные охранные предприятия, которые будут оказывать охранные услуги в период проведения спортивного праздника. Дополнительно росгвардейцы провели инструктажи с охранниками по вопросам обеспечения пропускного режима.

Отдельную профилактическую работу провели росгвардейцы с гражданами, владеющими зарегистрированным оружием. Инспекторы вручили владельцам памятки с правилами и рекомендациями безопасного обращения с гражданским арсеналом, а также напомнили о запрете ношения оружия на территории массовых мероприятий, развлекательных учреждений, реализующих алкогольную продукцию, и использования оружия в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе более тысячи представителей Росгвардии будут оказывать содействие правоохранителям в обеспечении безопасности гостей и участников спортивного праздника.

Фото: Росгвардия