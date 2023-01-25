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Росгвардия присоединилась к межведомственной акции "Студенческий десант"

 В Кузбассе в региональных подразделениях Росгвардии стартовала межведомственная акция «Студенческий десант», приуроченная к всероссийскому празднику Дню студента. Так, учащиеся технологического колледжа стали гостями Юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

Начальник подразделения капитан Александр Солянкин рассказал студентам об истории вневедомственной охраны, основных задачах и о том, как поступить на службу в войска правопорядка. Кроме этого, офицер провел для ребят ознакомительную экскурсию по подразделению и ответил на интересующие вопросы.

 Александр Сергеевич отметил, что вневедомственная охрана является одной из самых технологических служб войск правопорядка. Наряду с обязанностями по защите граждан и охране их имущества в структуре службы есть разнообразные направления работы, которые могут заинтересовать будущих выпускников. Представитель Росгвардии подчеркнул для гостей, что устроиться в подразделение можно по окончанию колледжа с возможностью дальнейшего обучения в специализированных образовательных учреждениях войск правопорядка.

 В рамках акции «Студенческий десант» сотрудники ведомства приглашают студентов в свои подразделения и знакомят со спецификой службы. В ходе встреч молодым людям предоставляется возможность почувствовать себя в роли сотрудника Росгвардии.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Общество
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