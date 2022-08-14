Росгвардия проверяет на безопасность образовательные учреждения Кузбасса

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в составе комплексных групп осуществляют проверки объектов образования в Кемеровской области.

Инспекции подлежат более 1 000 объектов образовательной деятельности, в том числе школы и детские сады. В ходе проверок специалисты Росгвардии рассматривают состояние антитеррористической защищенности объекта, наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима и др.

«Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий, - рассказал заместитель начальника комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Андрей Грибанов. При получении указанных сигналов на персонал охраны возлагаются обязанности по незамедлительному оповещению и эвакуации обучающихся, преподавательского состава в безопасное место. В результате будут сохранены их жизнь и здоровье».

На данный момент проверено более 500 объектов общего, среднего специального и дополнительного образования. Проверки всех учреждений сотрудники Росгвардии завершат к 1 сентября.

Фото: Росгвардия