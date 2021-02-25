Роспатент зарегистрировал региональный товарный знак «Сделано в Кузбассе»

Как рассказал министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, логотип бренда определили в результате голосования на сайте Минпромторга региона.Сейчас разрабатываются критерии присвоения товарного знака качества.Уже известно, что его можно будет получить на конкурсной основе.К участию в отборе будут допущены все виды товаров и услуг, за исключением лекарств и табачных изделий.
25/02/2021
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