Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Россельхознадзор информирует

В преддверие дачного сезона на территорию Кемеровской области активизировались поставки , соответственно и реализация посадочного материала, а именно: саженцы плодовых-ягодных, декоративных и цветочных культур. Указанная продукция является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В связи с чем, уполномоченными должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводятся контрольно надзорные мероприятия, мониторинг, отбор контрольных образцов на ввозимый посадочный материал. Таким образом, регулярно выявляются случая нарушения законодательства РФ по обеспечению карантина растений и в области семеноводства, а именно: частными лицами ввозятся партии посадочного материала, происхождением из карантинных фитосанитарных зон без карантинных сертификатов, без сортовых свидетельств. В отношении лиц допустивших административные правонарушения налагаются административные штрафы по статьям 10,3, 10,1 и 10,12 Кодекса административных правонарушений РФ. Ввезенные, с нарушением существующего законодательства РФ по обеспечению карантина растений и семеноводства, партии посадочного и семенного материала направляются на лабораторное исследование и по результатам лабораторного исследования Управлением Россельхознадзора принимается соответствующее решение в отношении исследованного посадочного материала. В случаи возникновения каких либо вопросов Управление Россельхознадзора рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам отдела карантинного фитосанитарного надзора. Управления по телефонам: в Новокузнецке 8-384-3-99-40-52, в Кемерово 8-3842-36-15-80.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/04/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке реконструируют стадион «Регби»
На мероприятии было объявлено о выделении средств на реконструкцию одного из основных спортивных...
Сохатый устроил два ДТП в Ленинске-Кузнецком
Накануне около 23:00 на 262-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово –...
Экс-директора кузбасского санатория осудили за взятку
В Кузбассе осудили бывшего директора одного из местных санаториев. Женщина получала взятки от...
В Ленинске-Кузнецком дети подожгли заброшенное здание
Пожар устроили в бывшем корпусе завода "Кузбассэлемент". Очевидцы инцидента рассказывают...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus