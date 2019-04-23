Россельхознадзор информирует

В преддверие дачного сезона на территорию Кемеровской области активизировались поставки , соответственно и реализация посадочного материала, а именно: саженцы плодовых-ягодных, декоративных и цветочных культур. Указанная продукция является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В связи с чем, уполномоченными должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводятся контрольно надзорные мероприятия, мониторинг, отбор контрольных образцов на ввозимый посадочный материал. Таким образом, регулярно выявляются случая нарушения законодательства РФ по обеспечению карантина растений и в области семеноводства, а именно: частными лицами ввозятся партии посадочного материала, происхождением из карантинных фитосанитарных зон без карантинных сертификатов, без сортовых свидетельств. В отношении лиц допустивших административные правонарушения налагаются административные штрафы по статьям 10,3, 10,1 и 10,12 Кодекса административных правонарушений РФ. Ввезенные, с нарушением существующего законодательства РФ по обеспечению карантина растений и семеноводства, партии посадочного и семенного материала направляются на лабораторное исследование и по результатам лабораторного исследования Управлением Россельхознадзора принимается соответствующее решение в отношении исследованного посадочного материала. В случаи возникновения каких либо вопросов Управление Россельхознадзора рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам отдела карантинного фитосанитарного надзора. Управления по телефонам: в Новокузнецке 8-384-3-99-40-52, в Кемерово 8-3842-36-15-80.