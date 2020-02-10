Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает владельцам подкарантинных объектов порядок ввоза и вывоза подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», в случае введения карантинного фитосанитарного режима, вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерно заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

п. 8 ст. 21 № 206-ФЗ «О карантине растений» гласит собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему «Аргус-Фито»в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

Согласно порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.08.2017 № 390, заявитель в срок не позднее, чем один календарный день со дня доставки, направляет извещение в управление Россельхознадзора.

В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны:

- извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области

карантина растений.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В связи с этим просим владельцев подкарантинных объектов быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора на электронный почтовый адрес: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, телефон 8 (3842) 36-15-80.