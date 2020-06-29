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Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует об обновленных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Республики Узбекистан. Ознакомиться с информацией можно на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ссылке: https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/uzbekistan/export.html

Напоминаем, что подкарантинная продукция, ввозимая на территорию Республики Узбекистан, должна быть свободна от карантинных объектов, внесенных в Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики Узбекистан и ввоз подкарантинной продукции разрешается только при наличии карантинного разрешения, выданного Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также фитосанитарного сертификата или свидетельства, выданного территориальным Управлением Россельхознадзора.

Специалисты Управления Россельхознадзора проверяют подлинность карантинного разрешения на официальном сайте государственного таможенного комитета Республики Узбекистан www.singlewindow.uz в разделе «Проверка подлинности выданных сертификатов».

С вопросами возникающими при оформлении подкарантинной продукции для экспорта в Республику Узбекистан можно обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления по телефону в г. Кемерово — 8 (3842) 36-15-80, в г. Мариинске - 8 (38443)5-15-77, в г. Белово — (38452)2-09-69.

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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