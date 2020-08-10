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 Россельхознадзор информирует

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует об обновленных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Республики Таджикистан. Ознакомиться с информацией можно на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ссылке: https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/uzbekistan/export.html

Напоминаем, что подкарантинная продукция, ввозимая на территорию Республики Таджикистан, должна быть свободна от карантинных объектов, внесенных в Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики Таджикистан и ввоз подкарантинной продукции разрешается только при наличии импортного карантинного разрешения, выданного Комитетом Продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан, а также фитосанитарного сертификата или свидетельства, выданного территориальным Управлением Россельхознадзора.

При проверке пакета документов для выдачи фитосанитарного сертификата специалистами Управления Россельхознадзора также проверяется подлинность импортного карантинного разрешения.

С вопросами, возникающими при оформлении подкарантинной продукции для экспорта в Республику Таджикистан, можно обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления по телефону в г. Кемерово — 8 (3842) 36-15-80, в г. Мариинске - 8 (38443)5-15-77, в г. Белово — (38452)2-09-69.

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Общество

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