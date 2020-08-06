Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17.12.1997 №149 «О семеноводстве» запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно статьи 25 Федерального закона «О семеноводстве» семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества.

Определение сортовых качеств семян проводится посредством апробации сортовых посевов, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля.

Апробация – обследование сортовых посевов в целях определения их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и повреждения вредителями растений. Апробации подлежат семенные посевы сортов и гибридов, включённых в Госреестр, сортов, допущенных к использованию в производстве, на которые оформлены соответствующие документы: заявка, договор на проведение апробации и т. д., и урожай с которых предназначен для реализации.

Для каждой культуры предусмотрена своя методика апробации, которая зависит от фазы развития растений, площади посева для отбора снопа, числа стеблей в снопе. Апробация сортовых посевов проводится в определенные сроки: многолетних трав и картофеля – в фазе развития массового цветения, яровых зерновых и озимых культур – в фазе восковой спелости, гороха – в фазе цветения и фазе созревания нижних бобов у оснований растений.

Федеральным законом от 17.12.1997 №149 «О семеноводстве» определено, что посевы сельскохозяйственных растений, семена которых предназначены для собственных нужд производителей семян, подлежат регистрации. Регистрация посевов – это осмотр сортовых посевов без отбора снопа.

Апробация и регистрация сортовых посевов проводится аккредитованными специалистами. Посевные качества определяются посредством отбора проб аккредитованными отборщиками от партий семян и испытанием их посевных качеств в лабораториях, зарегистрированных в системе добровольной сертификации, а также аккредитованными юридическими и физическими лицами.

Задача руководителей и агрономов сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей - не упустить время проведения апробации или регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных культур.

Необходимо отметить, что с 1 января 2021 года меняется порядок проведения апробации. В целях обеспечения применения единых методов определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза Совет Евразийской экономической комиссии принял решение от 30 января 2020 № 10 "О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза" которым утвердил:

- метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений;

- метод грунтового контроля сельскохозяйственных растений.

Данное Решение вступает в силу с 1 января 2021 г. Настоящий документ устанавливает единые требования при определении в государствах - членах Евразийского экономического союза показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений методом полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений и будет применяется при проведении сортовой идентификации сортовых посевов (посадок) зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, овощных, бахчевых, лекарственных культур и картофеля для установления пригодности их урожая на семенные цели.