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Россельхознадзор информирует об изменении порядка выдачи фитосанитарных сертификатов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу доводит до сведения заинтересованных лиц, что с 01.09.2022 изменяется порядок выдачи фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов.

В настоящее время проводится эксперимент и уже сегодня можно подавать заявки на получение вышеперечисленных документов в электронном виде,  через личный кабинет в  ФГИС «Аргус-Фито» или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Срок рассмотрения заявлений поданных на бумажном носителе  3 рабочих дня, а в случае подачи заявлений  с использованием Единого портала решение о выдаче документов или об отказе в их выдаче принимается в автоматизированном режиме в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его подачи.

Пройти регистрацию в ФГИС «Аргус Фито» можно на официальном сайте Управления в разделе «Электронная фито. Сертификация. Заявление на выдачу КС» или на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Информационные системы. Федеральная государственная информационная система «Аргус-Фито» (государственный фитосанитарный надзор).Веб интерфейс модуля, предназначенного для ввода извещений о доставке подкарантинной продукции, заявлений на выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатов (Заявки на КС, ФСС, создание извещений о прибытии подкарантинной продукции (внутри страны). http://eqc-cl.fitorf.ru/notes#, https://eqc.fitorf.ru/notes.dll#

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2022
Общество
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