Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Россельхознадзор напоминает!

С началом нового садово-огородного сезона ввоз в Кемеровскую область семян и посадочного материала создает реальные предпосылки для заноса на территорию области ряда опасных карантинных растений. Своевременное выявление и предупреждение их распространения является одной из основных задач Управления Россельхознадзора.

Вред, наносимый этими сорняками сельскому хозяйству, обусловлен не только снижением урожайности культур (так, потери урожая при засорении посевов этими сорняками составляют 30-50%, а при низкой агротехнике сорняк может погубить весь урожай), но и засорением урожая и ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ, токсичностью для людей и животных.

В целях предотвращения завоза и распространения карантинных объектов внутри области, их своевременного выявления, локализации и ликвидации очагов руководителям хозяйств всех форм собственности, предприятий, индивидуальным предпринимателям, занимающимся завозом, использованием, переработкой и реализацией подкарантинной продукции, а также имеющим очаги карантинных объектов, необходимо:

- своевременно обеспечивать информирование специалистов Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области о поступлении в область подкарантинной продукции импортного происхождения и происхождением из карантинных фитосанитарных зон Российской Федерации;

- систематически проводить карантинное фитосанитарное обследование посевных площадей, пунктов ввоза, приема, хранения, использования подкарантинной продукции;

- при обнаружении карантинных объектов или возникновении подозрений немедленно сообщать в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в отдел надзора в области карантина растений, сфере надзора качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и семенного надзора по телефону: 8 (3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
31/05/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На строительство «Кузбасс-Арены» истратят миллиарды рублей
Спорткомплекс "Кузбасс-Арена", рассчитанный на семь тысяч зрителей, планируют построить к...
В Кузбассе летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды
В числе причин гибели областное МЧС называет купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление...
В Кузбассе 2-летняя малышка обварилась кипятком
Маленькая девочка перевернула на себя ковш с кипятком. Двухлетнюю малышку увезли в больницу, у нее...
Кузбасского рецидивиста лишили свободы за грабежи с ломом и топором
Суд в Анжеро-Судженске вынес обвинительный приговор 24-летнему рецидивисту. Молодой человек...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus