Россельхознадзор напоминает!

С началом нового садово-огородного сезона ввоз в Кемеровскую область семян и посадочного материала создает реальные предпосылки для заноса на территорию области ряда опасных карантинных растений. Своевременное выявление и предупреждение их распространения является одной из основных задач Управления Россельхознадзора.

Вред, наносимый этими сорняками сельскому хозяйству, обусловлен не только снижением урожайности культур (так, потери урожая при засорении посевов этими сорняками составляют 30-50%, а при низкой агротехнике сорняк может погубить весь урожай), но и засорением урожая и ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ, токсичностью для людей и животных.

В целях предотвращения завоза и распространения карантинных объектов внутри области, их своевременного выявления, локализации и ликвидации очагов руководителям хозяйств всех форм собственности, предприятий, индивидуальным предпринимателям, занимающимся завозом, использованием, переработкой и реализацией подкарантинной продукции, а также имеющим очаги карантинных объектов, необходимо:

- своевременно обеспечивать информирование специалистов Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области о поступлении в область подкарантинной продукции импортного происхождения и происхождением из карантинных фитосанитарных зон Российской Федерации;

- систематически проводить карантинное фитосанитарное обследование посевных площадей, пунктов ввоза, приема, хранения, использования подкарантинной продукции;

- при обнаружении карантинных объектов или возникновении подозрений немедленно сообщать в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в отдел надзора в области карантина растений, сфере надзора качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и семенного надзора по телефону: 8 (3842) 36-15-80.