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Россельхознадзор напоминает

В октябре2019 г. специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведено рейдовое мероприятие в пгт. Краснобродский Кемеровской области с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области ветеринарии при обороте мяса, в том числе свинины.

Специалистами установлен факт реализации гражданином сала свиного соленого, в количестве 2.5 кг, без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясо находилось в реализации без холодильного оборудования. Ветеринарные сопроводительные документы не представлены.

Данный факт является нарушением Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утв. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589.

Россельхознадзор предупреждает, что приобретая продукты на улице, в несанкционированных местах реализации, вы подвергаете свое здоровье опасности, рискуя получить пищевое отравление или заразиться инфекционными или паразитарными заболеваниями.

Также напоминаем, что реализация скоропортящихся продуктов без холодильного оборудования недопустима, так как в мясных продуктах очень быстро размножаются возбудители кишечных инфекций.

По результатам рейда в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, продукция изъята из оборота и подвергнута денатурации, во избежание дальнейшей реализации.

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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