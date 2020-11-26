«Россельхознадзор привлек индивидуального предпринимателя в Кемеровской области – Кузбассе к административной ответственности за нарушения технических регламентов ЕАЭС»

В октябре 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена проверка в отношении ИП Коцарь К.П., осуществляющая деятельность в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбассе,на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены нарушения Федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции», технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а именно:

в холодильной камере ИП Коцарь К.П. установлен факт хранения продукции животного происхождения: мясо говядина (задняя часть, реберный отруб, шейно-лопаточный отруб, карбонат – толстый край и рагу говяжье), мясо свинина (рагу свиное, субпродукты свиные (ноги), мясо птицы (тушка ЦБ 1 кат.) без маркировки на транспортной таре и индивидуальных упаковках в количестве – 2250 кг. Сопроводительные документы на мясную продукцию в холодильной камере не представлены. Кроме того, в ФГИС «Меркурий» эВСД на предприятие ИП Коцарь К.П. не оформляются, соответственно, идентифицировать и подтвердить качество и безопасность продукции в холодильной камере не представилось возможным.

По итогам проверки сомнительная продукция изъята из оборота, помещена на изолированное хранение до принятия решения о направлении ее на утилизацию или уничтожение.

В отношении ИП Коцарь К.П. составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС.

Также Управлением Россельхознадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Была проведена разъяснительная работа с ИП Коцарь К.П. по недопущению выпуска некачественной и опасной продукции животного происхождения.