Новости Кузбасса

Весна – самое подходящее время для посадки саженцев. И насколько серьезно вы подойдете к выбору посадочного материала, будет зависеть будущий урожай. Выбирая саженцы, специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу рекомендуют внимательно осмотреть их снизу доверху, особенно корни. Хорошо, когда на их концах есть беловатые наплывы каллюса. Это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить при транспортировке и, разумеется, не обрезать. Сам факт образования каллюса говорит о хорошем самочувствии корней.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на кору. На ней не должно быть царапин и надрезов, поскольку любые раны ослабляют саженец. Одна тщательно замазанная специальными средствами царапина на приживаемость не повлияет. У саженца даже самого молодого должно быть минимум 3-4 крепкие основные (скелетные) ветви. Они не должны быть сломаны.

Саженцы не должны иметь листьев. Во всех питомниках перед выкопкой саженцев проводят их дефолиацию - ошмыгивание листьев. Ручное или механизированное. Легкое ошмыгивание говорит о том, что саженец готов к выкопке. Листья убирают потому, что через них испаряется влага и саженец иссушается. Конечно, кажется, что покупать маленькое зеленое деревце гораздо лучше и безопаснее. Ведь по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Поэтому часто продавцы в угоду покупателю предлагают саженцы с листьями. Приобретая такие деревца, следует сразу же удалить все листья, которые в противном случае сильно обезвоживают приобретённое растение, но старайтесь не повредить при этом почки.

К саженцам должна быть прикреплена этикетка, на которой указываются следующие данные: культура, сорт, обозначение ГОСТа. На сорт, указанный в этикетке, у продавцов должен быть документ, удостоверяющий сортовую принадлежность и соответствие саженцев ГОСТу. Спрашивайте у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий сортовые и посадочные качества. В нем должны быть указаны: номер документа и дата его выдачи, наименование вида посадочного материала и культуры, адрес хозяйства (поставщика), категория, товарный сорт, возраст, номер партии и число саженцев. Сертификат соответствия подтверждает, что сорт включен в Госреестр селекционных достижений и пригоден для посадки в конкретной природно – климатической зоне.

На вопросы, возникающие при приобретении саженцев а также при выявлении нарушений просим вас обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля по тел. г. Кемерово 8(384-2)36-15-80, г. Новокузнецк- 8(384-3)99-40-52, г. Белово- 8(3845)22-09-69, г. Мариинск - 8(38443)5-15-77.