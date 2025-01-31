Россельхознадзор рассказывает о том, что нужно сделать с кустами смородины зимой, чтобы летом ягоды стали слаще варенья

Чёрная смородина — это кладовая витаминов для жителей Сибири. Поэтому местные садоводы очень часто выращивают её на своих участках.

Смородина — культура, которая требует внимательного ухода, особенно в холодное время года. Хотя растение и считается морозостойким, сильные холода могут нанести ему вред, что неизбежно отразится на урожайности и вкусе ягод.

Если позаботиться и укрыть кусты в конце января, то это поможет защитить их от низких температур и создать благоприятные условия для успешного роста весной.

Зимние морозы и перепады температуры способны повреждать не только надземную часть растения, но и корневую систему. Это приводит к задержке развития и ослаблению кустов. Правильно проведённая защита помогает сохранить жизнеспособность почек, предотвратить пересыхание грунта и создать благоприятную среду для весеннего пробуждения.

Перед тем как укрыть смородину, необходимо провести несколько простых шагов. Сначала следует удалить повреждённые или засохшие ветви, которые не переживут зиму. Еще осенью важно очистить участок под кустами от опавшей листвы и других остатков, чтобы предотвратить развитие болезнетворных микроорганизмов.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендуют следующие способы укрытия: — одним из эффективных способов защиты является мульчирование. Для этого корневую зону покрывают слоем органического материала: соломой, торфом или перегноем. Такой метод помогает удерживать тепло в почве и предотвращает её промерзание.

— в регионах с обильными снегопадами можно использовать снег в качестве естественного теплоизолятора. Достаточно набросать плотный слой снега вокруг кустов, чтобы он служил надёжной защитой от холода.

— в случае сильных морозов используют мешковину или агроволокно, которым оборачивают кусты. Материал закрепляют у основания, чтобы защитить растение от ветра и низких температур.

— если зима предполагалась быть особенно суровой, ветви аккуратно пригибают к земле и фиксируют. Данный способ помогает создать дополнительный барьер от холода и защищает растение от повреждений.

Еще один важный показатель для увеличения урожайности — это правильно выбранный сорт. Предпочтение при выборе лучше отдать сортам, которые районированы для сибирских условий. В этом Вам поможет электронный Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». «Прописка» сорта в реестре гарантирует, что этот он генетически не модифицирован и растение не причинит вред здоровью. А сорта, отсутствующие в реестре, не исследованы и могут содержать ГМО.