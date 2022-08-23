Россети Сибирь направили восемнадцать миллионов на сохранение редких птиц

С начала 2022 года специалисты компании «Россети Сибирь» установили 207 птицезащитных устройств (ПЗУ) в Кузбассе. На всей территории присутствия компании установлено 10 443 ПЗУ на общую сумму 18,021 млн рублей – это почти вдвое больше прошлогодних затрат.

Большая часть линий электропередачи (ЛЭП) компании «Россети Сибирь» (общая их протяженность превышает 250 тысяч километров) проходит по территории лесов и степей, а потому является привлекательным посадочным местом для птиц. Опасность поражения электрическим током возникает при взлёте пернатых, когда они задевают незащищённую часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства на ЛЭП – в основном по маршруту миграции перелётных птиц редких видов.

Оснащение ПЗУ традиционно проходит в районах с наибольшим ареалом обитания краснокнижных видов птиц: беркута, кречета, могильника, степного орла, степной пустельги, сокола балобана и самой быстрой птицы в мире, занесённой в Красную книгу, – сокола сапсана.

– По предписанию Росприроднадзора и в результате нашего тесного сотрудничества с фондами охраны природы в компании создан многолетний график установки ПЗУ. Но время идёт, меняется климат, изменяются и пути миграции птиц. Пока мы ориентируемся на текущий ареал – это преимущественно Забайкалье, Хакасия, Омская область и Красноярский край. Однако, совместно с экологами отслеживаем новые пути перелётов, видим изменения и готовы на них реагировать – подстраиваться под новые планы миграции птиц. Возможно, уже в следующем году география оснащения антиприсадочными конструкциями линий электропередачи охватит уже совсем другие регионы, – отметил заместитель начальника управления производственной безопасности и производственного контроля компании «Россети Сибирь» Олег Бондарь.

До конца года специалисты энергокомпании планируют установить ещё 3 144 ПЗУ, таким образом, всего в 2022 году в рамках ремонтной программы Россети Сибирь будет установлено 13 587 устройств, что на 4 336 больше, чем в прошлом году.

Согласно экологической и технической политике компании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода, что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев на ЛЭП.

Планомерное повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности Россети Сибирь в ближайшие годы.

Фото: Россети