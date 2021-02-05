«Россети Сибирь» направят 3,195 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Кузбасса

Сегодня заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов рассказал журналистам о значимых проектах и планах, стоящих перед кузбасскими энергетиками в 2021 году.

Программа развития электросетевого комплекса «Кузбассэнерго – РЭС» в 2021 году составит 3,195 млн рублей. Среди приоритетных проектов – строительство подстанции и ЛЭП 110 кВ для ООО «Разрез Кийзасский» в Новокузнецком районе. Сумма инвестиций на строительство энергообъектов и подключение заявителя к электрическим сетям составит порядка 400 млн рублей. Работы на строительной площадке подстанции уже начались.

– В этом году мы выполним проектные работы для строительства линии электропередачи 35 кВ от Усть-Кабырзы до Ортона общей протяженностью 56 километров. Электроснабжение отдаленных поселков Кузбасса – одно из важных направлений реализации Соглашения о взаимодействии между Администрацией Правительства Кузбасса и «Россети Сибирь». Качественное централизованное электроснабжение даст возможность развиваться сразу нескольким отдаленным поселкам: Ортон, Трехречье и Усть-Анзас, подключать к электричеству новых потребителей, привлекать инвесторов и развивать летний туризм. Строительство самой линии будет начато в 2022 году, – рассказал Иван Клейменов.

На реконструкцию сетей для подключения объектов "РЖД" (проект «БАМ-2») энергетики планируют направить 240 млн рублей. Всего же энергокомпания в рамках исполнения заявок на технологическое присоединение объектов ОАО «РЖД» на территории региона должна реализовать до 2023 года 42 заявки на общую мощность 480,7 МВт. Требуемое финансирование этого проекта составляет 2,9 млрд рублей. В итоге увеличится пропускная способность БАМа и ТРАНССИБа в 1,5 раза до 180 млн тонн. Это также один из приоритетных проектов региона, реализация которого позволит улучшить экономику Кузбасса.

Еще один значимый проект – повышение надежности электроснабжения объектов для проведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 году. На реконструкцию подстанций в областном центре «Кузбассэнерго – РЭС» планирует направить около 300 млн рублей.

На создание цифровой управляемой сети, цифровой подстанции и расширение интеллектуальной системы учета электроэнергии кузбасские энергетики направят не менее 650 млн рублей.

Еще 635,8 миллионов рублей энергетики направят на ремонт электрических сетей. В этом году особое внимание специалисты уделят линиям электропередачи 35-110 киловольт (кВ). В плане замена 4891 изоляторов – основных несущих элементов, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей региона. Кроме того, планируется расчистка более 1,1 тысячи гектаров трасс воздушных линий электропередачи, замена 9,9 км грозотроса, 137,5 км провода и свыше 4,6 тысяч опор линий электропередачи. Работа с дефектами и ремонт оборудования призваны улучшить надежность электроснабжения и качество услуги передачи электроэнергии. Так по итогам 2020 года филиал на 25 % сократил удельную аварийность в сетях в сравнении с 2019 годом. На 5,3 % снизился и показатель средней продолжительности отключений.

«Кузбассэнерго – РЭС» продолжает совершенствовать систему учета розничного рынка электроэнергии. Установка еще 12 тысяч «умных» приборов учета в этом году позволит довести охват точек учета автоматизированной сетью до 70 %.

- Это очень хороший показатель не только для Сибири, но и в целом по России, - отметил Иван Клейменов.

Прошедший 2020 год был отмечен не только вызовами, связанными с пандемией, с которыми филиал «Кузбассэнерго – РЭС» успешно справился. По итогам 2020 года дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии увеличилась на 638 млн рублей (54 %). А просроченная дебиторская задолженность – на 619 млн рублей (94%). При этом основными должниками являются не потребители, задерживающие оплату счетов за электроэнергию, а территориальные сетевые организации, которые не выполняют свои обязательства по оплате услуг в ПАО «Россети Сибирь».